SBK | Gp Portimao Day 1, Bulega: “Giornata difficile”

Superbike Portimao Ducati – Nicolo Bulega ha incontrato qualche difficoltà di troppo nella prima giornata di prove del Gran Premio del Portogallo WorldSBK.

Il rookie della Ducati, secondo nella classifica iridata, non era 100% a causa di un virus influenzale ed è stato costretto a saltare le FP1 per un problema tecnico alla sua Panigale V4R.

Alla fine ha messo una “toppa” chiudendo le FP2 in quarta posizione a 130 millesimi dal leader della classifica combinata.

Dichiarazioni Nicolo Bulega Gp Portimao Superbike 2024

“C’è poco da dire. E’ stata una giornata difficile per me, ma alla fine comunque soddisfatto perché nel pomeriggio sono riuscito a girare con continuità e con buone sensazioni. Adesso devo riposare e recuperare energie per domani.”

