SBK | Gp Portimao Day 1, Rea: “Abbiamo margini di miglioramento”

Superbike Portimao Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo Superbike in sesta posizione.

Il sei volte iridato delle derivate di serie si è detto abbastanza soddisfatto della sua performance e domani cercherà una buona qualifica, importantissima per essere protagonisti in gara.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portimao Superbike 2024

“È stata una giornata positiva, ma abbiamo iniziato cercando di “risparmiare” le gomme per il weekend perché non ne abbiamo abbastanza di quelle che ci aspettiamo di usare per la gara. Quindi, la FP1 è stata più che altro incentrata sul cercare di aumentare la mia velocità, la fiducia e la comprensione della mia R1, dato che è passato molto tempo dall’ultima volta che ho guidato qui a gennaio. I ragazzi hanno fatto molte analisi dopo le ultime gare e siamo partiti qui con un set-up di gara diverso dal solito, dal punto di vista del telaio. Non abbiamo cambiato molto durante la giornata, ma abbiamo lavorato in modo preciso sull’elettronica per il freno motore e il controllo dell’impennata, poiché questo è un aspetto importante su questa pista. Quando abbiamo provato la gomma da gara, sfortunatamente nel mio giro più veloce ho trovato un po’ di traffico, ma sono comunque riuscito a migliorare costantemente. Mi sento positivo, ma c’è ancora margine di miglioramento. Questa sera ci siederemo con i ragazzi e cercheremo di fare un altro passo avanti per domani, perché sarà una gara impegnativa! Molti piloti hanno un buon ritmo, quindi è importante riuscire a fare ancora un passo avanti per essere competitivi. L’obiettivo è fare una buona qualifica e con il nuovo set-up di base che abbiamo, mi sento in grado di spingere di più la gomma quando è fresca, il che mi dà fiducia per domani: possiamo uscire e cercare di fare un buon giro!”

