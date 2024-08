SBK | Gp Portimao Day 1, Bautista: “Buon feeling”

Superbike Portimao Ducati – Secondo posto per Alvaro Bautista nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo, settimo round delle derivate di serie.

Per questa gara orari inediti e tanto spettacolo in pista, con il due volte iridato della Superbike che ha chiuso secondo nonostante una caduta, risolta senza conseguenze (solo qualche abrasione per il #1 della Ducati, ndr) a soli 23 millesimi di secondo da Danilo Petrucci.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portimao Superbike 2024

“Abbiamo fatto un buon lavoro oggi provando numerose soluzioni in vista della gara e trovando un buon feeling così come era successo a Most. Mi dispiace per la caduta ma fortunatamente non ci sono state conseguenze fatta eccezione per una abrasione sul braccio.”

