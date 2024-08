SBK | Gp Portimao Day 1, Locatelli: “Giornata complicata”

Superbike Portimao Yamaha – Andrea Locatelli non ha vissuto una giornata facile a Portimao, tracciato che ospita il Gran Premio del Portogallo, settimo round del WorldSBK 2024.

Il pilota bergamasco della Yamaha, che ha chiuso 17esimo, è caduto dopo tre giri delle FP2, perdendo tempo per riparare la moto. Risalito in sella non ha avuto un buon feeling, ecco cosa ha detto il #55 della casa di Iwata.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portimao Superbike 2024

“Oggi è stata una giornata un po’ complicata, soprattutto nella FP2. Eravamo pronti a lavorare e fare un long run con il set-up standard usando la nuova gomma in fase di sviluppo, ma purtroppo sono caduto dopo tre giri, quindi abbiamo perso tempo per riparare la moto e in generale le sensazioni non erano delle migliori. Anche se abbiamo perso del tempo per capire meglio la moto in queste condizioni, allo stesso tempo sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, quindi questo è un punto positivo. Ora abbiamo informazioni e dati e credo che possiamo fare un grande passo avanti, perché non siamo così lontani. L’orario e le condizioni della pista rispetto al test sono molto diverse, ma non vediamo l’ora di prepararci per domani, concentrarci per fare un grande passo avanti nella FP3 e poi ottenere una buona posizione in Superpole per poter lottare di nuovo in gara.”

5/5 - (2 votes)