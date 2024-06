SBK | Gp Misano: Petrucci racconta il suo epico weekend

SBK Misano Ducati Barni – Danilo Petrucci ha portato a termine una vera e propria missione a Misano, quarto round del Mondiale Superbike.

Il rider ternano, che si era infortunato in maniera molto grave in una caduta con la moto da cross poche settimane fa, giovedì, quando è arrivato in circuito, non sapeva quanto sarebbero durate le sue gare, visto il fortissimo dolore alla spalla. Ecco cosa ha detto “Petrux” al sito ufficiale della Superbike.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Misano Superbike

“È incredibile. Non mi aspettavo di essere qui. Stamattina mi sono svegliato e non sapevo come avrei fatto ad affrontare due gare. In Superpole Race non sono partito bene. Avevo paura di cadere. Mi hanno passato in tanti anche se tra loro erano molto aggressivi e alcuni sono caduti. Dopo alcuni giri mi sono trovato in nona posizione e mi sono detto ‘oh, perfetto!’. In Gara 2 sono uscito dai box e frenando in curva 4 ho sentito tanto dolore. Sullo schieramento ho detto al mio team ‘forse faccio dei giri e vediamo’. Era come avere un pugnale nella spalla. Sono partito davvero bene. Nelle prime curve sono riuscito a tenere il passo anche se sentivo tanto dolore. Ho visto che Bassani non era poi così distante, quindi sono andato con lui provando a prendere del margine su quelli dietro. Era messo male e sono riuscito a passarlo ma gli ultimi quattro giri sono stati un incubo. Quando ho tagliato il traguardo la spalla mi faceva malissimo. È una sensazione incredibile dato che la spalla mi faceva malissimo ma al tempo stesso mi sono ricordato anche del dottore che dopo l’infortunio mi ha detto ‘non so se riuscirai a tornare nuovamente in sella a una moto’ e dopo due mesi sono arrivato sesto. Una sensazione mista, tra dolore e gioia, che mi fa commuovere!”

