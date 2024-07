SBK | Gp Donington, Locatelli: “Entusiasta di tornare in pista”

Superbike Donington Yamaha – Andrea Locatelli tornerà in sella alla sua Yamaha R1 in occasione del 5° round della Superbike 2024 a Donington Park.

Il pilota bergamasco è entusiasta di tornare in pista in un circuito che gli piace e dove lo scorso anno è stato protagonista.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Preview Gp Donington Superbike 2024

“Sono davvero entusiasta di tornare in pista, soprattutto a Donington perché l’anno scorso avevamo ottenuto risultati decisamente migliori. Siamo stati veloci, quindi penso che potremo essere più forti anche quest’anno! La disposizione della pista è abbastanza buona per noi, soprattutto nella prima parte del giro, dove le curve sono piuttosto veloci. Durante l’anno abbiamo migliorato molto la R1, quindi penso che potremo essere competitivi durante tutto il fine settimana. Vediamo cosa possiamo fare ora dopo quattro round, ma più o meno sappiamo che potremo sempre lottare per il podio, quindi questo è un buon punto. Spero che nel Regno Unito faccia bel tempo e poi vedremo! Ma ci godremo il fine settimana tornando in pista e correndo alla grande!”

