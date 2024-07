SBK | Gp Donington Gara 1: Razgatlioglu senza avversari

SBK Gp Donington Gara 1 – Toprak Razgatlioglu ha conquistato Gara 1 del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto round del Mondiale Superbike che si sta disputando a Donington.

Il pilota della BMW dopo aver conquistato la pole con tanto di record della pista, si è aggiudicato anche Gara 1 (46esima vittoria in Superbike, ndr), un vero e proprio dominio visto che il #54 della casa tedesca, ha tagliato il traguardo con oltre undici secondi sul più vicino degli inseguitori. Qui sotto la “scenetta” che ricorda quella di Valentino Rossi al Mugello, con il turco multato da finti poliziotti inglesi causa “stoppies”.

Sul podio sono saliti Alex Lowes su Kawasaki ZX-10RR e Alvaro Bautista su Ducati Panigale V4R (99esimo podio per il #1, ndr), con lo spagnolo autore di una bella rimonta dall’undicesima casella.

Ai piedi del podio ha chiuso il rookie Nicolò Bulega, con il pilota Aruba.it Racing – Ducati che ha preceduto le Yamaha di Jonathan Rea e Andrea Locatelli e la Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team del ternano Danilo Petrucci (miglior pilota di un Team indipendente, ndr).

Chiudono la Top Ten Dominique Aegerter, Michael van der Mark e Remy Gardner. Andrea Iannone (Ducati) ha tagliato il traguardo in 11esima posizione, davanti al connazionale della Kawasaki Axel Bassani. Quindicesima piazza per Michael Ruben Rinaldi (Ducati).

Razgatlioglu allunga in Campionato portandosi a +33 sulla coppia Ducati Bulega e Bautista.

Ordine di arrivo Gara 1 Donington Superbike 2024

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD 02 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.384 03 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.167 04 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 14.913 05 REA Jonathan Yamaha YZF R1 16.349 +1.436 06 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 16.611 +0.262 07 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 17.634 08 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 24.648 +7.014 09 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 25.099 +0.451 10 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.563 +0.464 11 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 27.272 12 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 28.838 13 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 30.210 14 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 30.467 15 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R 33.306 16 RAY Bradley Yamaha YZF R1 44.244 17 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 44.785 18 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 45.309 19 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 58.529 20 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R > 1' OUT REDDING Scott BMW M 1000 RR OUT VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R OUT MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R

