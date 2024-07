SBK | Gp Donington, Bulega: “Il circuito mi piace molto”

Superbike Donington Ducati – Nicolò Bulega tornerà in sella alla sua Ducati Panigale V4R a Donington, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, 5° round della Superbike 2024.

Il pilota del Team Aruba.it Racing – Ducati apprezza molto il circuito britannico e l’obiettivo è quello di tirare fuori il meglio dal pacchetto a disposizione, sperando nel bel tempo.

Reduce dal solido weekend di Misano in cui per tre volte è salito sul secondo gradino del podio è ora secondo in Campionato con 21 punti di ritardo da Razgatlioglu (BMW).

Dichiarazioni Nicolò Bulega Preview Gp Donington Superbike 2024

“Sono molto contento di essere qui a Donington su un circuito che mi piace molto. Veniamo da un weekend molto positivo come quello di Misano dove la settimana scorsa abbiamo fatto anche un test che ci ha dato delle buone sensazioni. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio il nostro pacchetto nella speranza che il meteo possa regalarci condizioni stabili.”

