SBK | Gp Gran Bretagna, Razgatlioglu: “Donington è il mio circuito preferito”

Superbike Donington BMW – Toprak Razgatlioglu arriva a Donington Park da leader della classifica iridata del Mondiale Superbike 2024.

Il pilota turco della BMW ha 21 punti di vantaggio su Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e cercherà di incrementare il vantaggio sulla sua pista preferita. Nei quattro eventi disputati finora in questa stagione, ha ottenuto sei vittorie e tre ulteriori piazzamenti sul podio.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Preview Gp Donington Superbike 2024

“Sono davvero felice di tornare a Donington perché questo circuito è il mio preferito. Sono molto positivo L’anno scorso lottavo molto con le Ducati ma quest’anno è completamente diverso perché ora guido la BMW e la moto è più forte in rettilineo e in curva. Anche io mi sto adattando adesso; non siamo ancora al 100%, ma stiamo migliorando ogni fine settimana di gara. Soprattutto le recenti vittorie a Misano hanno dimostrato che sto diventando più forte, ma ora vedremo come sarà a Donington. Non dico mai molto prima della gara. Dico solo che è il mio circuito preferito, cercherò di fare ancora del mio meglio come ho fatto a Misano e spero che vinceremo ancora. Di solito sono molto forte su questo circuito ma vedremo come sarà con la BMW M 1000 RR dato che sarà la prima volta che la guiderò lì. In generale, le mie sensazioni sono positive, la squadra continua a lavorare duro e non si ferma, sto lavorando tutti i giorni, vado in palestra e vado in pista, vado in bicicletta, sto spingendo in allenamento ogni giorno. Sono completamente pronto per il fine settimana di gara.

