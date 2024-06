SBK | Cancellato il GP d’Ungheria, al suo posto il Portogallo

SBK 2024 – Il Gran Premio d’Ungheria Superbike è stato cancellato, al suo posto subentra il Portogallo, che però verrà disputato a fine stagione ad ottobre 2024.

Il Round di Estoril andrà in scena dall’11 al 13 ottobre, diventando il penultimo appuntamento della stagione 2024. In Portogallo correranno anche il WorldSSP e il WorldWCR, come da programma previsto in agosto al Balaton Park, oltre al gran finale di stagione della Yamaha R3 bLU cRU Europea.

A causa dei lavori che non saranno ultimati sul circuito ungherese prima della data prevista per il Round (23-25 agosto), il Balaton Park non ospiterà il WorldSBK. Il Round all’Estoril si terrà una settimana prima del gran finale di stagione in programma al Circuito de Jerez – Angel Nieto.

Il prossimo appuntamento del Mondiale SBK è previsto a Misano nel weekend dal 14 al 16 giugno; attualmente il capo-classifica è Alvaro Bautista, che guida con 123 punti contro i 117 di Toprak Razgatlioglu e i 109 di Nicolò Bulega.