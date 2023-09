Moto2 | Esclusiva: Vietti, “Sogno la MotoGP, sarebbe molto bello arrivarci con l’Academy”

Moto2 Fantic Racing – Abbiamo intervistato in esclusiva Celestino Vietti, rider Fantic Racing, che il prossimo anno vestirà i colori KTM nel Team Red Bull Ajo Moto2.

Con il #13 che al Red Bull Ring ha regalato al Team Fantic Motor la prima storica vittoria nel Mondiale Moto2 abbiamo affrontato svariati argomenti, dai suoi obiettivi da qui a fine stagione, alle preferenze dei prossimi circuiti extra-europei, passando dai punti forti della sua guida, alle difficoltà del passaggio dalla Moto3 a Moto2 e dalla Moto2 alla MotoGP, parlando delle gomme Dunlop, del sogno MotoGP, della VR46 Riders Academy e infine dei piloti preferiti dell’attuale Moto3. Ecco cosa ci ha detto “Celin”.

Dichiarazioni Celestino Vietti Vittoria GP Austria Red Bull Ring Moto2 2023

“Quello del Red Bull Ring è stato un weekend bellissimo. Ad Austin avevamo centrato la pole position, poi è arrivata la vittoria, resa ancor più bella dopo il difficile inizio di stagione. Siamo riusciti a trovare una buona velocità e quella è stata la ciliegina sulla torta.”

Dichiarazioni Celestino Vietti Obiettivi Moto2 2023

“Siamo sesti in Campionato e realisticamente possiamo ambire al massimo al terzo posto. Ci sono ancora tante gare e daremo il massimo. In un Campionato può accadere di tutto, lo scorso anno ero davanti e poi è andato tutto storto, nulla è perso.”

Dichiarazioni Celestino Vietti Circuiti Extra Europei Moto2 2023

“Sicuramente mi piace l’Indonesia, dove siamo andati abbastanza forte e poi l’Australia, dove sono scivolato, ma la pista di Phillip Island mi piace molto. In generale le piste extra-europee mi piacciono tutte, poi per farsele piacere di più bisogna andare forte.”

Dichiarazioni Celestino Vietti Punti forti Guida Moto2 2023

“Sono uno staccatore, mi piace frenare forte ed è il punto che gestisco meglio anche se ci sono dei problemi. In altre fasi fatico di più ed ho più bisogno dell’aiuto della moto.”

Dichiarazioni Celestino Vietti Difficoltà Passaggio Moto3 – Moto2 e Moto2 – MotoGP

“La cosa più difficile nell’attuale Moto2 è capire le gomme. Hanno un tipo di grip e di usura particolari. Sono gomme molto costanti, ma pur mettendo un pneumatico nuovo non hai la garanzia di andare più forte. Bisogna lavorare molto sulla costanza e sulla guida, senza fare errori. Più giri passano e più aumenta la performance. E’ un qualcosa di strano, perchè solitamente la gomma nuova ha un qualcosa in più, cosa che molto probabilmente accadrà il prossimo anno con le nuove gomme (arriva Pirelli al posto della Dunlop, ndr). Da certi punti di vista è più difficile il passaggio dalla Moto3 alla Moto2 che non dalla Moto2 alla MotoGP perchè devi cambiare lo stile di guida da uno più di percorrenza ad uno stop-and-go e in più devi adattarti alle gomme.”

Dichiarazioni Celestino Vietti Ritiro Dunlop Moto2 2023

“Con Dunlop a volte capita di aver gomme dalla stessa mescola ma con performance diverse. E’ un qualcosa che mi è capitato e forse potrebbe capitare ancora di più visto che a fine stagione si ritireranno. Spero nella professionalità di Dunlop che è un grande marchio.”

Dichiarazioni Celestino Vietti VR46 Riders Academy

“Uno dei punti più forti e più belli di fare parte dell’Academy è quello di potersi allenare insieme. C’è sempre una sfida e si sposta sempre l’asticella un pò più avanti. Essere sempre tutti insieme e spingersi a vicenda è una delle cose che ti motiva di più. Al Ranch il più forte è ‘Maro’ (Luca Marini, ndr). Negli ultimi due anni è stato imbattibile. Giriamo anche a Misano, io utilizzo una Yamaha R1, vado abbastanza bene, ma Pecco (Bagnaia, ndr) e Bez (Bezzecchi, ndr) con le Ducati sono più veloci. Sulla pista di San Mauro Mare ho invece il record (girano con le Ohvale, ndr).”

Dichiarazioni Celestino Vietti Sogno MotoGP

“L’obiettivo primario è arrivare in MotoGP. Sarebbe molto bello farlo con l’Academy visto che hanno un loro Team (quello dove corrono Marini e Bezzecchi, ndr) e continuare quello che abbiamo iniziato. Io sono sempre stato con loro fino allo scorso anno (quest’anno corre con Fantic, mentre nel 2024 sarà nel Team Red Bull Ajo del capo-classifica Pedro Acosta, ndr). C’è anche da dire che ci sono solo due posti, quindi bisognerà vedere se uno si libererà. Quest’anno ‘Maro’ è rimasto lì, così come ‘Bez’ questo nonostante in un altro Team (Pramac, ndr) avrebbe avuto la moto ufficiale. A volte l’armonia del Team è meglio che avere una squadra ufficiale. Per quanto mi riguarda preferire fare una bella stagione in Moto2 prima di fare un’eventuale passaggio alla MotoGP.”

Dichiarazioni Celestino Vietti favoriti Moto3 2023

“David Alonso (rider GASGAS Aspar) è un pilota molto forte, ma verrà fuori anche Collin Veijer (Husqvarna Intact GP). Gira sempre da solo e dei più giovani mi sembra che sia quello che stia facendo molto bene.”

