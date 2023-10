MotoGP | Gp Australia Day 1, Bezzecchi: “Fatico nei cambi di direzione”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha centrato l’accesso diretto in Q2 al termine delle prove di Phillip Island, teatro della 16esima gara del Motomondiale 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team rientrato in pista in Indonesia ha centrato il sesto tempo assoluto con il cronometro di 1’28.368.

Il “Bez” che ha faticato nei cambi di direzione si è detto soddisfatto del cambio format, con gara Sprint e gara lunga invertite causa previsioni meteo. Ecco cosa ha detto il #72 della Ducati.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“In generale oggi è andata bene, fatico nei cambi di direzione, a livello della spalla intendo. Sulla moto ci sono alcuni aspetti da migliorare, in alcuni tratti è molto nervosa, ma in generale le sensazioni sono positive. Anche a livello di guida posso fare uno step. Il cambio di schedule non è male, in primis per la nostra sicurezza e anche lo spettacolo. Domani sicuramente sarò meno stanco di domenica e questo sulla lunga distanza potrà essere un’agevolazione.”

