MotoGP | Vinales non esclude l’opzione Honda per la stagione 2024 [VIDEO]

MotoGP Honda HRC Vinales – Tramite i microfoni di Sky Sport MotoGP HD, Maverick Viñales non ha escluso l’opzione Honda per la stagione 2024 di MotoGP, precisando come nel mercato di oggi sia impossibile escludere a prescindere qualsiasi opzione. Nonostante l’accordo attualmente in essere con Aprilia, lo spagnolo è finito nel taccuino di HRC per la sostituzione di Marc Marquez, passato in Gresini per una nuova sfida personale.

Lui, insieme a Miguel Oliveira e Johann Zarco, sono i tre profili particolarmente seguiti dalla Casa giapponese, sia per esperienza che per talento, anche nell’avviare dei nuovi progetti tecnici (i giapponesi devono ripartire da zero dopo i tanti disastri degli ultimi anni). Zarco, Oliveira e Vinales i principali indiziati, ad oggi, ma attenzione anche a possibili sorprese, le quali potrebbero concretizzarsi già nelle prossime ore.

Vedremo come si evolverà questa vicenda di mercato con il passare di questo fine settimana in Indonesia.