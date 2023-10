MotoGP | Oliveira cauto sulla possibilità Honda per il prossimo anno [VIDEO]

MotoGP Honda HRC Oliveira – Cautela da parte di Miguel Oliveira sulle tante voci di mercato circolate nelle ultime ore in merito a un suo possibile approdo in Honda HRC. Nonostante il tam tam emerso tra ieri ed oggi, il portoghese della RNF non ha voluto sbilanciarsi sull’interesse del colosso giapponese nei suoi confronti, precisando come al momento, a parte delle innocue discussioni, non ci sia stato alcun tipo di trattativa seria.

Parole che si contrappongono a quelle di Maverick Viñales, ma che lasciano comunque aperte diverse chiavi di lettura per il mercato 2024. Oliveira, ricordiamo, insieme a Vinales e Johann Zarco (già ufficializzato il suo passaggio da Pramac ad LCR) fa parte della lista di nomi che Honda sta sondando per la sostituzione di Marc Marquez, passato in Ducati Gresini per una nuova parentesi della propria carriera. Tre soluzioni che mixano esperienza e talento, ma che non escludono dei clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto.