MotoGP | GP Portogallo Sprint Race, Alex Marquez: “Non è stato il nostro miglior sabato”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in tredicesima posizione.

Un sabato da dimenticare con una Q2 senza fortuna e una sprint senza gloria chiusa comunque in 13ª posizione. Meglio resettare e pensare alla domenica dove la top10 sarà importante per tornare in fiducia con la Desmosedici numero 73.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Portogallo MotoGP 2024

“Non è stato il nostro miglior sabato. Siamo passati in Q2 con agilità ma poi è andato tutto nel verso sbagliato. Un errore umano non ci ha permesso di partire bene e da lì tutto in salita. La sprint è difficilissima senza una buona partenza. Domani proveremo a girare la situazione: la gara lunga può aiutarci e l’obiettivo sarà fare più punti possibili”.

