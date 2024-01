MotoGP | Valentino Rossi: “Sarà un bel 2024, i nostri piloti avranno moto competitive” [VIDEO]

MotoGP VR46 Riders Academy – Valentino Rossi ha parlato durante la nona edizione della 100Km dei Campioni in programma al Ranch di Tavullia.

Il nove volte iridato, passato alle quattro ruote, ha parlato della stagione 2024 e dei piloti VR46 Riders Academy MotoGP. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Valentino Rossi MotoGP VR46 2023

“Cerchiamo sempre di dare una mano ai nostri piloti, di metterli a loro agio, però alla fine solo loro che salgono in moto e che scendono in pista. Si preannuncia una bellissima stagione, tutti i nostri piloti sono in sella a moto competitive. Franco (Morbidelli) con la Ducati ufficiale Pramac, Pecco (Bagnaia) in rosso, Luca (Marini), con la Honda HRC ufficiale e Bez col nostro team. Ci aspettiamo molto, sarà una stagione lunga, non siamo ancora pronti ma ci stiamo preparando, saremo pronti quando sarà ora.”