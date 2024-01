MotoGP | Quartararo “innamorato” della sua Yamaha M1

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo in attesa della presentazione Yamaha 2024 e del test di Sepang, esprime attraverso i social l’amore verso la sua Yamaha M1.

L’iridato 2021 della MotoGP è ritratto in una foto dove è in sella alla sua moto e la guarda come un’innamorato. Sopra la didascalia “Trova una ragazza che ti guardi come io guardo la mia moto.”

Ricordiamo che “El Diablo” ha chiuso un 2023 da dimenticare in 10° posizione, lontanissimo dalla vetta e senza neanche una vittoria e che in questa stagione M1 permettendo punta al riscatto.

Find a girl that look at you the way I look my bike 🤣 pic.twitter.com/K9vlTisDA7 — Fabio Quartararo (@FabioQ20) January 13, 2024