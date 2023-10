MotoGP | Ufficiale, Marc Marquez in Ducati Gresini

MotoGP Ducati Gresini – Come da copione dopo l’annuncio del divorzio anticipato tra Marc Marquez e la Honda, è arrivata l’ufficialità del passaggio dell’otto volte iridato alla Ducati, Team Gresini.

Il #93 andrà ad affiancare suo fratello Alex formando una squadra di altissimo livello in sella alle Ducati Desmosedici GP SAT 2023.

Una scelta difficile quella del pilota spagnolo, con l’ultimo test di Misano in sella al prototipo della Honda RC213V 2024, che ha rafforzato la sua idea di lasciare la casa con cui ha dominato in lungo e in largo arrivando a vincere ben otto titoli iridati.

Il pilota di Cervera avrà a disposizione la Desmosedici GP 2023, la moto che quest’anno utilizzano i piloti ufficiali Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini e i piloti Pramac Jorge Martin e Joahnn Zarco.