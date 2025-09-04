MotoGP | Ufficiale, Jack Miller correrà con Pramac Yamaha anche nel 2026

Pramac Racing Yamaha MotoGP – Jack Miller correrà anche nel 2026 con il Team Pramac Yamaha e andrà ad affiancare Toprak Razgatlioglu, già ingaggiato dal Team toscano.

Tornato quest’anno a difendere i colori Pramac Racing, dopo le stagioni 2018-2020, Miller nel suo anno di debutto sulla Yamaha ha contribuito al lavoro di sviluppo della YZR-M1, ottenendo come miglior risultato il 5° posto al Gran Premio delle Americhe ad Austin. Durante la pausa estiva della MotoGP, ha anche dato un importante contributo al 2° posto del Factory Yamaha Racing Team nella 46a 8 Ore di Suzuka.

Con la firma del contratto, il Prima Pramac Yamaha MotoGP Team completa così la sua line-up per la prossima stagione, con Miller al fianco del due volte campione del mondo Superbike e attuale leader del WorldSBK, Toprak Razgatlioglu.

Allo stesso tempo, il Prima Pramac Yamaha MotoGP Team desidera ringraziare Miguel Oliveira per aver fatto parte del team in questo importantissimo anno di debutto con Yamaha, augurandogli buona fortuna e molto successo nelle sfide future che lo attendono.

Dichiarazioni Jack Miller Pramac Rinnovo Yamaha Pramac MotoGP

“Sono davvero felice ed entusiasta di rimanere con Yamaha e il Prima Pramac Yamaha MotoGP Team. Quest’anno è stato un fantastico ritorno per Pramac Racing. Non vedo l’ora di lavorare sodo con Yamaha per aiutare a sviluppare la moto e colmare il divario con gli altri produttori. Credo che il meglio debba ancora venire. Soprattutto, voglio dire un enorme grazie a Yamaha, Pramac Racing e ai due Paolo, Pavesio e Campinoti, per la loro continua fiducia nel mio contributo al progetto.”

Dichiarazioni Paolo Campinoti Yamaha Pramac Rinnovo Jack Miller MotoGP 2025

“Non è segreto che nutro un grande affetto per Jack, un pilota che ha vissuto una tappa importante della sua crescita professionale con Pramac Racing e il cui ritorno La stagione è stato accolto con grande gioia da tutti i membri del team. Oltre l’umano il contributo di Jack è stato fondamentale nel supportare Yamaha con il sviluppo della YZR-M1. La sua conferma come pilota ufficiale Yamaha con Prima Pramac Yamaha per il 2026 è importante e preziosa. A volte gestire un team richiede scelte difficili, e a questo proposito, voglio ringraziare sinceramente Miguel per l’impegno e la professionalità che ha dimostrato in questi mesi, come così come la facilità con cui si è integrato nel nostro team. È stato un piacere averlo a bordo e scoprire non solo un grande professionista ma anche un grande persona.”

Dichiarazioni Gino Borsoi Team Manager Yamaha Pramac Rinnovo Jack Miller MotoGP 2025

“Sono molto contento che Jack continuerà con noi la prossima stagione. Dopo tanti mesi insieme, ci conosciamo meglio, abbiamo capito di cosa ha bisogno e sono convinto che possiamo continuare a fare progressi. Due anni sono il tempo giusto per mettere a punto tutto e stiamo già lavorando per prepararci al 2026 nel migliore dei modi. Allo stesso tempo, voglio ringraziare Miguel per il grande lavoro che ha svolto durante tutta la stagione. Mi dispiace davvero che l’infortunio subito all’inizio del campionato non gli abbia dato la possibilità di mostrare il grande talento che ha. Spero però che, con il lavoro di sviluppo che stiamo continuando a svolgere, riesca a raggiungere nelle gare finali risultati che rispecchino il suo vero valore.”

