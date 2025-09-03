MotoGP | GP Barcellona, Quartararo: “E’ uno dei miei circuiti preferiti”

GP Catalunya Barcellona Yamaha 2025 – La MotoGP sbarca al Momntmelò di Barcellona, uno dei circuiti preferiti di Fabio Quartararo.

Il pilota della Yamaha è salito sul podio numerose volte. Ha ottenuto una vittoria nel 2018 nella classe Moto2, seguita da un secondo posto nella classe regina nel 2019 e da vittorie in MotoGP nel 2020 e nel 2022.

La Yamaha attuale non è competitiva come quella degli anni passati, ma “El Diablo” proverà comunque a dare il massimo per portare a casa un bel risultato. Ecco cosa ha detto il #20 della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview Gp Catalunya Barcellona Yamaha MotoGP 2025

“Siamo a Montmeló, uno dei miei circuiti preferiti. Ma non arriviamo qui con lo slancio che speravamo. Sono curioso di vedere se il nostro grip migliorerà questo fine settimana. In ogni caso, come sempre, faremo del nostro meglio per arrivare nella top 10 venerdì, e poi partiremo da lì.”

