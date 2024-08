MotoGP | Ufficiale: Alex Rins rinnova con Yamaha per due stagioni

Il team Monster Energy Yamaha ha annunciato che Alex Rins ha rinnovato il contratto per le stagioni 2025 e 2026. Il costruttore giapponese, ha voluto tenere con sé il pilota spagnolo per “le sue capacità, la superba etica del lavoro e l’attenzione ai dettagli”, si legge nel comunicato stampa. Inoltre, la vasta esperienza di Rins si è rivelata estremamente preziosa nel 2024 e tenerlo come parte del progetto è un elemento cruciale nel piano pluriennale di Yamaha nel quale, lo sviluppo della moto ha la massima priorità. Rins, reduce da un’operazione per l’ infortunio al piede e alla mano, procurato durante il Gran Premio d’Olanda, tornerà in azione questo weekend a Silverstone.

Dichiarazioni Alex Rins, rinnovo Monster Energy Yamaha

“Sono molto felice di continuare a lavorare con Yamaha per altri due anni e voglio ringraziare il team e la dirigenza di Iwata per la fiducia che hanno riposto in me. Abbiamo un obiettivo chiaro, portare Yamaha dove appartiene, ed è lottare per i campionati. Fin dal primo minuto, ho visto la volontà di Yamaha di migliorare e come stanno mettendo tutte le risorse per raggiungere questo obiettivo. Di conseguenza, e grazie al nostro lavoro, abbiamo fatto dei passi importanti in questa stagione andando in quella direzione, e vogliamo continuare così nei prossimi anni. Sono felice di continuare a portare la mia esperienza in MotoGP e la mia etica del lavoro in una squadra che ha dimostrato di spingere molto tutti insieme e che continuerà a farlo”

Dichiarazioni Lin Jarvis su rinnovo Alex Rins

Siamo lieti di annunciare che Alex Rins continuerà come pilota ufficiale Yamaha per altri due anni. Abbiamo detto chiaramente che abbiamo un forte desiderio e intenzione di tornare ai vertici anche nel campionato MotoGP. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo già assunto nuovo personale, modificato le nostre strutture organizzative interne e ampliato le nostre partnership tecniche esterne. Ci siamo inoltre impegnati ad espandere la nostra presenza nel 2025 con un secondo Factory Team indipendente e ora è il momento di assicurarci di avere i piloti che vogliamo per ottenere i risultati che noi, e loro, bramiamo. La firma di Alex per altri due anni è una parte importante del nostro piano per il progetto MotoGP. Alex non è solo un corridore molto talentuoso e veloce, ma è anche tecnicamente esperto, un gran lavoratore e un vero giocatore di squadra. La collaborazione tra Alex e Fabio dà a Yamaha la fiducia che insieme possono rafforzare il progetto di sviluppo della moto. Ora che la line-up di piloti Monster Energy Yamaha MotoGP 2025-26 è stata stabilita, non vediamo l’ora che arrivino le prossime 11 gare della stagione 2024 con Alex e Fabio, completamente concentrati sul compito da svolgere”