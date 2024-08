MotoGP | Gp Silverstone: Remy Gardner sostituirà Cal Crutchlow

MotoGP Yamaha Monster – Sarà Remy Gardner, rider Yamaha Superbike a sostituire l’infortunato Cal Crutchlow nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Crutchlow, tester Yamaha sarebbe dovuto essere in pista come wild card nella gara di casa, ma un infortunio alla mano non glielo ha permesso.

Per Gardner non sarà la prima gara con la M1, aveva già guidato la moto della casa di Iwata in occasione del Gran Premio di Germania, al posto dell’infortunato Alex Rins.

Dichiarazioni Remy Gardner Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di tornare a guidare la M1. Faccio i miei migliori auguri a Cal (Crutchlow), ho parlato con lui ed è stato felice di ‘prestarmi’ la sua moto per il weekend. Spero che la sua mano guarisca presto e che torni alle sue vecchie abitudini, andare veloce. Lavorerò con un team tecnico diverso questo weekend rispetto al GP di Germania, quindi dobbiamo partire da zero e familiarizzare con tutti, ma non è poi così male. Non vedo l’ora di affrontare la sfida. È anche il 75° anniversario della MotoGP, quindi sarà bello domenica vedere tutte le livree speciali. Silverstone è una pista che mi piace, quindi non vedo l’ora di scendere in pista e penso che sarà un po’ più divertente guidare la M1 a Silverstone rispetto al Sachsenring. Spero di poter continuare a migliorare rispetto a quanto fatto al Sachsenring e fornire altri dati validi al team, che penso sia la cosa più importante.”

4.5/5 - (2 votes)