MotoGP | GP Silverstone 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

17:50 Mir su motivi di restare alla Honda: “Mi sono lamentato di varie cose in questi due anni e ho visto che si avvicinavano a risolvere quei problemi. In passato non lo vedevo, in termini di persone, ne stanno cambiando e stanno pensando alla struttura. Il prossimo anno ci sarà un programma di test più intensi, ecco perché ho deciso di restare”

17:43 Joan Mir: “Penso che fosse il passo più naturale rinnovare con Honda. Ho preso la sfida di ribaltare la situazione, questi due anni non sono stati sufficienti a riportare la moto sulla strada della competitività. Se me ne fossi andato, sarebbe stato un fallimento. Tutti nel paddock sanno di cos’è in grado di fare la Honda ma se il progetto che hanno si concretizzerà, a fine stagione si vedranno i cambiamenti”

17:41 Raul Fernandez: “Contento di aver rinnovato con Aprilia, durante questa stagione c’è stato un cambiamento positivo, sono al mio miglior momento in MotoGP”

17:42 Aleix Espargarò: “Silverstone è un circuito speciale, qui Aprilia è sempre andata molto bene e spero di fare qualcosa di speciale domenica”

17:23 Marquez su contatto Bulega al WDW: “Ho provato a fare una cosa che faccio in MotoGP ma in quel momento ero su una stradale e non sono riuscito a fermarla bene, purtroppo è andata così. E’ stato un errore da parte mia”

17:21 Opinioni su seconda gara a Misano

Bagnaia: “Contento perché è a 15 minuti da casa, correremo davanti ai fans italiani”

Martin: “Io avrei preferito farne una perché questo ricorda il periodo del Covid. Per me è una pista molto buona”

Marquez: “La vedo come Jorge, non è la cosa migliore ma era il programma più semplice e comodo. E’ un bel circuito”

17:15 Bagnaia su 8 ore di Suzuka: “Sto spingendo tanto Ducati per farla, amo quel tipo di gare e penso che per ogni pilota sia un obiettivo, un compito da aggiungere alla propria carriera. Ma vorrei andarci per vincere”

17:11 Opinioni su Simon Crafar nuovo steward:

Bagnaia: “E’ uno dei lavori più difficili da fare nel paddock. Con lui potremmo avere un buon dialogo, parliamo tanto con Simon nel corso del weekend e penso che sia in grado di seguire la stessa linea”

Martin: “Cambiamento importante e so che corre ancora in moto quindi penso che possa essere più uniforme nei giudizi, cerca sempre di capire lo sport”

Marquez: “Faccio i miei migliori auguri a Simon, è una posizione molto difficile come l’arbitro. E’ impossibile accontentare tutti”

17:09 Marc Marquez: “Veniamo da una bella pausa estiva e ora cercheremo di iniziare in modo positivo la seconda parte di stagione. Non voglio dire nulla sul weekend, Pecco e Jorge saranno più veloci per noi. Il WDW è stato il mio primo evento, ho capito che Ducati non è solo MotoGP ma una filosofia, i ducatisti ci hanno dato molto sostegno”

17:07 Jorge Martin: “Voglio congratularmi con Pecco per il matrimonio, lo conosco da tempo. E’ stato bello fermarsi un po’, non sono riuscito a staccare dagli allenamenti. Cerchiamo di guardare avanti perché abbiamo perso delle buone occasioni nella prima parte di stagione”

17:05 Pecco Bagnaia: “E’ stato positivo avere una sosta dopo il Sachsenring, sono stato in vacanza con mia moglie, mi sono sposato e dopo le nozze ho ripreso ad allenarmi. Poi c’è stato il WDW e in quel weekend è difficile rilassarsi ma mi sono goduto ogni momento. Mi piace il layout di Silverstone, pista molto lunga e liscia. Questa stagione ci sarà un meteo nuovo, perché non ha mai fatto caldo qui”

17:00 Inizia la conferenza stampa!

Diretta Conferenza Stampa GP Silverstone – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Dopo la lunga pausa estiva, si ritorna in azione con il Gran Premio d'Inghilterra! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, a partire dalle 17:00 si terrà la Conferenza Stampa dei piloti. Come sempre, sarà suddivisa in due parti: alla prima, parleranno: Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. Nella seconda parte, spazio a: Aleix Espargarò, Raul Fernandez e Joan Mir.

Prima della Conferenza Stampa però, saremo LIVE dalle 15:00 in quanto si terrà uno show imperdibile: verranno presentate le livree vintage dei team di MotoGP, in occasione del 75° anniversario del campionato MotoGP che potrete seguire in questa pagina!

