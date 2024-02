MotoGP | Test Sepang Day 3, Zarco: “Mi piace il modo in cui la Honda ha impostato i piani”

MotoGP Test Sepang LCR Honda – Johann Zarco ha chiuso la tre giorni di test IRTA in Malesia con il 16esimo tempo.

Johann Zarco sembra essere soddisfatto de l metodo di lavoro della Honda e sottolinea l’importanza della collaborazione tra i quattro piloti nel condividere dati e confrontarsi per migliorare la moto, preparandosi così a competere al vertice della MotoGP. Nonostante i punti positivi evidenziati durante i test, il pilota francese rimane focalizzato sul lavoro continuo necessario per perfezionare altri aspetti della moto.

Dichiarazioni Johann Zarco Test Sepang Day 3 Honda Repsol MotoGP 2024

“Mi piace il modo in cui la Honda ha impostato i piani per il 2024. I quattro piloti si stanno confrontando e condividendo i dati, e questo è importante per migliorare la moto ed essere pronti a lottare per le migliori posizioni. Abbiamo avuto alcuni aspetti positivi durante i test e dobbiamo continuare a lavorare in altri ambiti, ma nel complesso sono soddisfatto del lavoro svolto”.

4.7/5 - (42 votes)