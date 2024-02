MotoGP | Test Sepang Day 3, Miller: “I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico durante l’inverno”

MotoGP Test Sepang KTM Factory Racing – Jack Miller ha chiuso la tre giorni di test IRTA a Sepang con il 14esimo tempo.

Il pilota KTM sottolinea il buon lavoro svolto dalla squadra durante l’inverno e il notevole progresso della moto RC16. Miller, pur esprimendo soddisfazione per il test, riconosce alcune aree del set-up che vorrebbe migliorare personalmente, evidenziando il costante sforzo di perfezionamento. Nonostante i risultati apparentemente non entusiasmanti nei time attack, Miller rimane positivo, rivelando che è stata la prima volta che ha superato il minuto e 57 secondi sul circuito di Sepang.

Dichiarazioni Jack Miller Day 3 Test Sepang Team Tech3 MotoGP 2024

“Un buon test. Molti oggetti e cose diversi da provare. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico durante l’inverno e la moto funziona davvero bene. Ho un paio di aree che vorrei migliorare personalmente con il set-up, ma l’obiettivo principale del test era capire gli elementi, capire le combinazioni e provare a costruire la RC16 per quella che sarà la nostra moto da corsa per la stagione 2024. Siamo abbastanza vicini. Non avevamo il pacchetto completo pronto per il time attack di questa mattina e non sono entusiasta dei tempi sul giro, ma per me è stata la prima volta in 1 minuto e 57 secondi. Dobbiamo ancora tirare fuori il dito. Non vedo l’ora di tornare a casa, riflettere su questi giorni e poi andare di nuovo in Qatar”.

