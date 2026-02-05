MotoGP | Test Sepang Day 3, Vinales: “Ho lavorato su tecnica e stile di guida”

Test MotoGP Sepang – Maverick Vinales ha chiuso in tredicesima posizione la tre giorni di test in Malesia. Il bilancio è positivo per il pilota del team Red Bull KTM Tech3, concentrato soprattutto sul lavoro di comprensione della moto e sulla definizione del setup, in modo da non farsi trovare impreparato alla prossima sessione di test, in programma dal 21 al 22 febbraio, in Thailandia.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Test Sepang Day 3

“Anche la terza giornata è stata positiva. Siamo arrivati al punto in cui puoi confermare cosa ti piace e cosa no. Abbiamo provato diversi setup, soprattutto per il time attack e, per quanto mi riguarda, abbiamo deciso che il migliore fosse quello provato il primo giorno. Questa è la sensazione che mi piace. Oggi i tempi sul giro non sembravano così positivi ma per capire cosa mi piace è stato comunque positivo. Ho lavorato sulla tecnica e sul mio stile di guida per comprendere meglio la moto. Oggi ero più concentrato sul setup e penso che abbiamo un buon passo. La moto mi dà un buon feedback e aver fatto un giro così forte il primo giorno è stato un buon segnale, perché di solito in quel momento non c’è molto grip; se hai una moto che funziona quando il grip è basso, allora puoi essere competitivo. Cercheremo di migliorare ancora in Thailandia.”