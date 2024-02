MotoGP | Test Sepang Day 3, Rins: “Sono abbastanza contento”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins ha chiuso la terza e ultima giornata di test IRTA sul circuito di Sepang con il 15esimo tempo.

Al termine della terza e conclusiva giornata di test a Sepang, il pilota Yamaha esprime soddisfazione per l’approccio adottato dal team, sottolineando il buon lavoro svolto finora. Il focus principale durante gli ultimi cinque giorni è stato sul testare nuovi componenti, mentre la messa a punto della moto è stata un punto di attenzione marginale. Rins riconosce l’area in cui c’è ancora margine di miglioramento, specificamente nella gestione della frenata e nell’aderenza della gomma posteriore. Tuttavia, la raccolta di dati significativi durante i test alimenta la fiducia del pilota spagnolo nella possibilità di continuare a migliorare.

Dichiarazioni Alex Rins Test Sepang Day 3 MotoGP 2024

“Sono abbastanza contento perché finora stiamo facendo un buon lavoro di test. E’ vero che stiamo ancora lavorando sul set-up per migliorare la configurazione della moto. Ho faticato un po’ a fermare la moto e la gomma posteriore si è sollevata un po’. Stiamo perdendo un po’ di tempo in quell’area. Durante questi ultimi cinque giorni di test, ci siamo concentrati sul provare a testare gli articoli e non abbiamo prestato molta attenzione al set-up. Ma comunque sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto. Abbiamo raccolto una buona quantità di dati, quindi vediamo se possiamo continuare così e continuare a migliorare.”