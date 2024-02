MotoGP | Test Sepang Day 3, Quartararo: “Dobbiamo ancora migliorare”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la terza e ultima giornata di test IRTA sul circuito di Sepang con l’undicesimo tempo.

Dopo tre intense giornate di test a Sepang, il pilota Yamaha riconosce i progressi significativi compiuti con il motore 2024 e le migliorie apportate all’aerodinamica, sottolineando al contempo una sfida cruciale: il grip. Con l’obiettivo di migliorare il ritmo sul giro secco, il pilota francese focalizza l’attenzione sul prossimo passo nei test e nei primi Gran Premi. La determinazione di Quartararo emerge nella sua visione di avvicinarsi gradualmente alla vetta, passo dopo passo. Con ambizioni chiare, il pilota Yamaha mira a garantirsi una posizione nelle prime due file in qualifica, massimo tre, consapevole della sua velocità sul passo gara.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Sepang Day 3 MotoGP 2024

“Dobbiamo ancora migliorare il nostro ritmo sul giro secco, quindi speriamo di poter fare un passo avanti. Questo è fondamentalmente il prossimo passo per il prossimo test e i primi GP. Il motore 2024 è migliore, anche l’aerodinamica è migliore, ma ci manca il grip elettronico. Ma penso che passo dopo passo ci avvicineremo alla vetta. Il mio obiettivo è essere nelle prime due file in qualifica, tre al massimo, perché so che sul passo sono abbastanza veloce.”