MotoGP | Test Sepang Day 3, Oliveira: “Il tempo sul giro non è importante”

MotoGP Test Sepang Aprilia Trackhouse Racing – Miguel Oliveira ha chiuso la terza e ultima giornata i test IRTA sul circuito si Sepang con il 18esimo tempo.

Dopo tre intense giornate di test in Malesia, il pilota del team Aprilia Trackhouse ha faticato fisicamente nel corso dei test. Il focus della giornata è stato orientato verso l’acquisizione di un miglior feeling con la moto, con Oliveira che riferisce delle sfide incontrate durante il tentativo di trovare il giusto assetto in diverse condizioni. Pur consapevole dell’apparente “lentezza” nei tempi sul giro, Oliveira sottolinea l’attenzione del team nell’ottimizzare l’assetto e affinare gli ultimi dettagli prima del debutto in Qatar.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Day 3 Test Sepang MotoGP 2024

“Fisicamente è un po’ difficile gestire tutti e tre i giorni, ma in realtà mi sento bene. L’allenamento migliore è sulla moto, quindi va bene. Abbiamo provato un paio di cose questa mattina e abbiamo perso totalmente la finestra di temperatura buona per fare un tempo sul giro. Poi, abbiamo continuato con gomme usate e abbiamo cercato di acquisire un po’ più di feeling con un assetto stabile perché abbiamo cambiato tantissimo durante ogni uscita. Abbiamo scoperto che in quel momento era importante solo abituarsi alla moto e non sperimentare troppe cose. Alla fine della giornata, ho montato nuovamente la gomma posteriore ma non sono riuscito a migliorare. Il tempo sul giro ideale è un po’ più soddisfacente, ma sappiamo quanto poco importante sia il tempo in un test, quindi non siamo davvero nel panico in questo momento. Stiamo solo sistemando un paio di cose per andare in Qatar pronti a lavorare per la prima gara”.