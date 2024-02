MotoGP | Test Sepang Day 3, Mir: “Honda deve essere orgogliosa di quello che ha fatto”

MotoGP Test Sepang Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la terza e ultima giornata di test IRTA sul circuito di Sepang con il decimo tempo.

La terza e conclusiva giornata di test prestagionali a Sepang ha visto Joan Mir, pilota Honda, brillare con un sorprendente miglioramento del suo tempo sul giro. Le parole dello spagnolo trasmettono un senso di orgoglio per i progressi compiuti dalla Honda durante i test, sottolineando il ruolo cruciale giocato dalla giornata conclusiva. Mir, elogiando il suo miglior giro personale a Sepang, evidenzia il netto passo avanti e il fatto di chiudere al vertice tra i piloti Honda è un incoraggiante punto di forza per il team. Pur ammettendo la necessità di continuare a lavorare per ridurre ulteriormente il divario, il pilota spagnolo rimane positivo, mettendo in prospettiva i risultati ottenuti e il tempo a disposizione per affinare ulteriormente le prestazioni. Una piccola caduta all’ultima curva non ha compromesso l’entusiasmo di Mir, che ora guarda al futuro con l’attesa presentazione dei nuovi colori a Madrid e la preparazione per i prossimi test in Qatar.

Dichiarazioni Joan Mir Test Sepang Day 3 Honda Repsol MotoGP 2024

“Penso che la Honda debba essere orgogliosa di quello che ha fatto qui durante i test perché abbiamo fatto dei buoni progressi. Quello di oggi è stato il mio miglior giro di sempre a Sepang, quindi è stato un passo avanti netto e finire in testa alla Honda è un punto positivo. C’è ancora del lavoro da fare per accorciare ulteriormente la distanza, ma c’è tempo per continuare a lavorare. Ho avuto una piccola caduta all’ultima curva mentre stavo effettuando un altro run che forse ci ha impedito di migliorare ulteriormente il tempo. Ma questo può succedere. Ora ci prepariamo a mostrare i nostri nuovi colori a Madrid e poi a prepararci per il Qatar”.

