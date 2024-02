MotoGP | Test Sepang Day 3, Binder: “Uno dei migliori test pre-campionato che abbia mai fatto”

MotoGP Test Sepang KTM Factory Racing – Brad Binder ha chiuso la tre giorni di test IRTA in Malesia con il settimo tempo.

Il pilota KTM conclude la fase pre-stagionale con un sorriso, descrivendo i test a Sepang come probabilmente tra i migliori mai affrontati. In una sintesi delle prove effettuate, Binder sottolinea l’ampia gamma di sperimentazioni, confermando che il pieno potenziale della moto non è ancora stato completamente esplorato. Con un focus particolare sulla giornata finale, durante la quale sono state sperimentate diverse combinazioni e sessioni di time attack, Binder manifesta ottimismo riguardo ai tempi apparentemente migliorabili. Le dichiarazioni sul progresso nell’elettronica, nel freno motore e nel controllo della trazione evidenziano il costante impegno di KTM nell’ottimizzazione delle prestazioni. L’attesa per i risultati finali dei test offre un assaggio delle prospettive positive che KTM e Binder portano nella stagione imminente di MotoGP.

Dichiarazioni Brad Binder Day 3 Test Sepang Team Tech3 MotoGP 2024

“Probabilmente uno dei migliori test pre-campionato che abbia mai fatto. Non abbiamo ancora messo tutto insieme per vedere il pieno potenziale, ma abbiamo provato tante cose diverse e una volta che avremo il tempo di selezionare tutte le parti migliori, saremo nella posizione di fare un passo avanti. Sono abbastanza felice. L’ultimo giorno riguardava le combinazioni e ho provato un po’ di time attack. Siamo migliori di quanto sembrino i tempi e, una volta ricontrollati tutti, sono sicuro che saremo più forti. Abbiamo fatto progressi con la nostra elettronica e il freno motore è migliore, così come il controllo della trazione. In generale abbiamo fatto discreti progressi e i ragazzi in fabbrica possono capire molto di più”.

