MotoGP | Rivola (Aprilia): “Chi al fianco di Bezzecchi dal 2027? Presto per dirlo”

Si è chiusa giovedì 5 febbraio 2026 la tre giorni di test IRTA della MotoGP al SIC, Sepang International Circuit. Al momento la moto da battere sembra essere ancora la Ducati, non solo per il calibro dei suoi piloti ma anche perchè la Desmosedici GP 26 sembra essere nata sotto buoni auspici.

Gli avversari però non sono stati con le mani in mano e l’Aprilia sembra essere così come alla fine dello scorso Campionato la casa che può competere con la moto di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Massimo Rivola A.D. Aprilia Racing Nuova Aprilia RS-GP26

“La nuova moto rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente, quindi nel complesso siamo soddisfatti. Oggi il livello in MotoGP è talmente elevato che diventa complicato ottenere miglioramenti evidenti in un singolo ambito, perciò si interviene un po’ su ogni fronte – ha detto a DAZN Spagna – Dal punto di vista aerodinamico posso affermare che abbiamo compiuto un ulteriore progresso significativo. Le impressioni dei piloti sono molto simili e puntano tutte nella stessa direzione, e questo è davvero incoraggiante. Anche quest’anno Ducati sarà il punto di riferimento: ci aspetta una sfida entusiasmante.”

Così come lo scorso anno la casa veneta ha dovuto fare a meno di Jorge Martin, che si è operato poco prima del primo test per correggere l’infortunio subito allo scafoide della mano sinistra infortunato a febbraio dello scorso anno e mettere a posto la clavicola destra, fratturata il 27 settembre, all’inizio della gara sprint del GP del Giappone.

Dichiarazioni Massimo Rivola A.D. Aprilia Racing Vs Jorge Martin

“Chi affiancherà Bezzecchi dal 2027? È troppo presto per stabilirlo. Intanto sono felice che Martin sia qui: è il modo più rapido per prendere confidenza con la moto, anche se ovviamente dovrà tornare in pista e lo farà solo quando sarà completamente ristabilito. Interventi chirurgici? Ha fatto la scelta giusta, perché rischiava di affrontare un’altra stagione in condizioni non ottimali, mentre noi vogliamo vederlo finalmente al massimo della forma.”

Foto: Valter Magatti

3.5/5 - (21 votes)