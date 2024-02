MotoGP | Test Sepang Day 3, Bezzecchi: “Sensazioni diverse rispetto alla GP22”

MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha chiuso al meglio la tre giorni di test IRTA in Malesia

Il pilota del VR46 Racing Team non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la Ducati Desmosedici GP 23, che richiede una guida diversa rispetto alla GP 22 guidata sino allo scorso anno.

Con la squadra ha deciso di non effettuare il time attack, ma di concentrarsi sullo stile di guida. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 3 Test Sepang MotoGP 2024

“Chiudiamo questo primo test con una giornata un po’ complicata. Abbiamo avuto un piccolo problema sulla moto e abbiamo optato per non tentare il time attack. Ho preferito lavorare ancora sullo stile di guida, sto facendo un po’ fatica. La moto è molto veloce, ma non sono ancora a mio agio, devo adattarmi e questo richiede ancora un po’ di tempo. In frenata e in accelerazione, le sensazioni sono diverse rispetto alla GP22. Non sono ancora riuscito a portare il pacchetto al limite, ragione che ci ha spinto a continuare per step e a lasciare per un attimo da parte giro secco e simulazione in vista del Qatar.”

