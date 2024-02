MotoGP | Test Sepang Day 2, Martin: “La nuova carena rende la moto più pesante”

MotoGP Test Sepang Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha chiuso la seconda giornata di test IRTA sul circuito di Sepang con il secondo tempo.

La seconda giornata di test prestagionali a Sepang ha posto il pilota Ducati Pramac, Jorge Martin, di fronte a una complessa decisione riguardo alla nuova carena della sua moto. Inizialmente veloce con il modello precedente, Martin ha sperimentato sfide significative con la carena aggiornata, descrivendo la giornata come un complesso processo decisionale. La lotta tra la sensazione migliorata sui freni e i problemi riscontrati in altri settori della pista ha reso cruciale la scelta tra il mantenimento del vecchio modello o l’adozione del nuovo. Con la consapevolezza dell’importanza della direzione da seguire, Martin esprime la sua determinazione nel capire la situazione senza compromettere il proprio stile di guida. Mentre Ducati ricerca preziose informazioni sull’aggiornamento, il pilota spagnolo si concentra sulla necessità di apportare eventuali modifiche per migliorare la sensazione complessiva. La corsa contro il tempo diventa evidente con la decisione finale programmata per giovedì. Queste le parole di Martin raccolte da Speedweek.com

Dichiarazioni Jorge Martin Test Sepang MotoGP 2024

“Non è stata una giornata facile, eravamo veloci all’inizio con la carena vecchia. Poi abbiamo iniziato a lavorare con la nuova carena. Non mi sono sentito così bene. È stata una giornata complicata perché dovevamo prendere una decisione. Dobbiamo continuare a testare domani e decidere se rimanere con questa soluzione o tornare al vecchio modello per la prima gara. La nuova carena rende la moto più pesante per me dal punto di vista della sensazione. La sensazione sui freni è migliore, ma ho abbastanza problemi sul resto della pista. Spero che possiamo apportare modifiche domani per migliorare la sensazione. In ogni caso, non voglio perdere tempo perché giovedì abbiamo ancora molto da testare. Ma è sicuramente importante capire la questione della carena. Certo, Ducati ha lavorato molto sull’aggiornamento della carena e vogliono che io ci giri per avere informazioni. Ma non voglio perdere la nostra direzione. Voglio capire la situazione senza dover cambiare il mio stile di guida o addirittura perderlo completamente! Certo, potremmo lavorarci anche a Doha, ma probabilmente non avremo il tempo, quindi è meglio decidere già giovedì. Non ho bisogno di fare tanti giri. Dobbiamo solo capire se abbiamo il potenziale. Poi dobbiamo provare alcune cose dell’elettronica, per le quali gli pneumatici non sono un problema.”

