MotoGP | Test Sepang Day 2, Miguel Oliveira: “In questo momento ho un po’ di difficoltà”

MotoGP Test Sepang Aprilia Trackhouse Racing – Miguel Oliveira ha chiuso la seconda giornata di test IRTA del 2024 su circuito di Sepang con il 19esimo tempo.

Dopo una lunga e intensa giornata di test prestagionali a Sepang, il pilota Aprilia Miguel Oliveira ha condiviso le sue riflessioni sulla performance della moto. Oliveira ha sottolineato l’approccio metodico del team nel testare una serie di soluzioni, pur ammettendo di non sentirsi completamente a suo agio in sella in questo momento. Nonostante le difficoltà attuali nel trovare il giusto feeling, il pilota portoghese ha elogiato il lavoro svolto nel box, contribuendo con un feedback prezioso per il perfezionamento della moto. Oliveira ha identificato la velocità in curva come uno degli aspetti critici da migliorare, focalizzando gli sforzi su questo punto chiave per ridurre il gap di tempo.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Test Sepang MotoGP 2024

“È stata una lunga giornata. Abbiamo avuto soste brevi e abbiamo provato molte cose solo per comprendere meglio la moto. Infine, per riassumere la fine della giornata; Non ho molto feeling in questo momento e ho un po’ di difficoltà a capire come posso spingere e andare più veloce. Comunque penso di aver dato un buon feedback nel box. Ci sediamo stasera e vediamo cosa possiamo migliorare per domani. Sicuramente uno dei punti più importanti per me con questa moto è stata la velocità in curva ed è lì che perdo più tempo. Ci stiamo lavorando. In questo momento l’importante è saper andare forte perché abbiamo un buon giro di Aleix (Espargaro). In termini di ritmo non siamo così lontani, ma non siamo riusciti a fare un buon time attack, quindi ci manca circa un secondo davanti”.