MotoGP | Test Sepang Day 1, Di Giannantonio: “Il feeling con la moto è molto buono”

Test Sepang – Fabio Di Giannantonio ha concluso la prima giornata di test IRTA MotoGP sul circuito di Sepang con il secondo tempo. Ottima prestazione quella del pilota romano in sella alla Ducati Factory del team VR46 che si è detto contento per il materiale ricevuto dal team di Borgo Panigale. Domani si ritorna in pista dalle 3 alle 11 (ora italiana).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Test Sepang Day 1

“Sono contento di essere tornato, il feeling con la moto è stato molto buono e sono soddisfatto di come abbiamo iniziato quest’anno, con una preparazione fisica adeguata durante l’inverno. Inoltre, questa è la prima volta in MotoGP per me che ho lo stesso gruppo di lavoro per il secondo anno consecutivo e fa una grande differenza. Non ho ancora provato la carena nuova, è in programma domani. Abbiamo lavorato nelle aree in cui mi mancava qualcosa, ma solo dettagli, perché la moto è già fantastica. Sono contento perché Ducati ha portato delle cose che vanno nella direzione che piace a me e oggi, tutto è andato liscio grazie a queste piccole cose messe insieme. Ora continuiamo a lavorare in questa direzione”

Foto: Valter Magatti