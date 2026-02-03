MotoGP | Test Sepang Day 1, Bagnaia: “Al momento, l’equilibrio è positivo”

Pecco Bagnaia nonostante l’ottavo tempo, vede con positività il ritorno in sella alla Ducati MotoGP, ritorno avvenuto in occasione dei test IRTA di Sepang.

Il due volte iridato della MotoGP ha lavorato molto trovando sensazioni positive e un buon feeling con la nuova Ducati Desmosedici GP 26.

Per il #63 della casa di Borgo Panigale anche una comparativa di aerodinamica, al momento molto simile come prestazioni e sensazioni.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Sepang Day 1 MotoGP 2026

“Prima di tutto, è sempre fantastico tornare su una moto MotoGP – ha dichiarato al sito ufficiale di MotoGP – la velocità e la potenza che ti dà la moto sono qualcosa di incredibile. Mi sono davvero divertito fin dal primo giro. Abbiamo avuto abbastanza tempo per fare molti giri usando entrambe le gomme, medie e morbide. La mattina ci siamo concentrati a ritrovare il feeling, era importante rispetto all’anno scorso, poi ci siamo concentrati a testare cose nuove, nuovi pezzi, nuove carenature. Sono felice, positivo il primo giorno. Al momento, l’equilibrio è positivo. Dobbiamo solo concentrarci di più sul capire cose nuove. E poi vediamo se per la Thailandia possiamo prendere qualcosa come vantaggio per iniziare la stagione.”

Parlando della nuova aerodinamica ha aggiunto: “È come sempre: alcune zone migliori, altre peggiori, ho fatto lo stesso tempo sul giro con entrambe le carenature. Quindi, è più o meno simile. Se la gara fosse domani, potrei avere qualche dubbio sulla carenatura anteriore, ma come primo test, come nei primi giri che abbiamo fatto, è stato competitivo.”

4.6/5 - (41 votes)