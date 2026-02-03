MotoGP | Test Sepang Day 1, Bezzecchi: “La nuova moto promette bene”

Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di test sul circuito di Sepang con il quinto tempo. Il pilota riminese dell’Aprilia, fresco di rinnovo con la casa di Noale si è detto soddisfatto del primo approccio con la nuova RS-GP26.

Il pilota riminese ha commentato sia questo Day 1 che il rinnovo biennale che lo legherà all’Aprilia fino al 2028. Il quinto tempo a poco più di mezzo secondo da Marc Marquez ma soprattutto le prime sensazioni con il nuovo prototipo lo lasciano ben sperare. Ai box aveva sia la versione della RS-GP 2025 che la 2026, questo per una comparativa.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Sepang Day 1 MotoGP 2026

“Ho fatto delle comparative tra le moto 2025 e 2026 ma è ancora presto per capire – ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport – Ci sono molto cose interessante, ma come si sa quando una cosa è ben rodata sembra sempre meglio. Le cose nuove necessitano sempre di più tempo, sono da sgrossare e da capire ma la nuova moto promette bene. I ragazzi a Noale sono stati bravissimi perchè ci hanno portato tante cose da provare, ma questo vuol dire che dobbiamo lavorare veramente tanto in questi tre giorni. Il clima è buono e la voglia c’è, vediamo di fare molti giri.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Rinnovo Test Sepang Day 1 MotoGP 2026

“Il rinnovo era nella mia testa sin da quando ho firmato il primo contratto con Aprilia. Volevo un rapporto duraturo e fortunatamente lo scorso anno siamo andati forte e ci siamo voluti entrambi fortemente ed è stato molto bello. Abbiamo sistemato i dettagli con calma ma era importante chiudere presto per cercare di concentrarci sulla nuova stagione e sul lavoro in pista.”

Foto: Valter Magatti

