MotoGP | Sepang: brutta caduta per Quartararo, test finiti e Yamaha “rimandata”

Brutta caduta alla curva 5 per l'iridato 2021 della Top Class, test finiti per il francese

di Alessio Brunori3 Febbraio, 2026
Non è iniziato nel migliore dei modi il 2026 di Fabio Quartararo, che dopo una brutta caduta alla curva 5 del Sepang International Circuit, dovrà rinunciare alla seconda e terza giornata di test IRTA.

Il pilota della Yamaha che aveva comunque continuato a girare, ha perso il controllo della nuova Yamaha YZR-M1 V4 alla curva 5, cadendo rovinosamente.

Per “El Diablo” escoriazioni al braccio sinistro e una frattura al dito e una Yamaha rimandata, che non ha affatto convinto il francese.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Sepang Day 1 MotoGP 2026

“Il dito è rotto, abbiamo deciso di fermarci e saltare le ultime due giornate di test – ha detto ai microfoni di Sky Sport – e fosse stato un weekend di gara avremmo continuato, ma così non ha senso. Sono ovviamente molto triste perché avrei voluto proseguire, ma soprattutto per il mio dito è la cosa migliore da fare. La caduta? Non so davvero cosa sia successo, ma andavo forte quando sono finito nella ghiaia… Non è stato un giorno fortunato, ma poteva andare peggio”. Poi sulle performance della Yamaha V4: “C’è ancora molto da fare. Dobbiamo lavorare duramente perché siamo ancora lontani. So quello che sta facendo il team, quindi dita incrociate per la Thailandia. La velocità di punta e la percorrenza in curva sono gli aspetti su cui abbiamo più margine, ma è normale, è l’inizio di un progetto.”

Foto: Valter Magatti

