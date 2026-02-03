In evidenza

MotoGP | Test Sepang Day 1: Marquez il più veloce, Di Giannantonio è secondo

Terzo tempo per Vinales, cinque italiani in Top Ten, Bagnaia chiude ottavo

di Alessio Brunori3 Febbraio, 2026
MotoGP | Test Sepang Day 1: Marquez il più veloce, Di Giannantonio è secondo MotoGP | Test Sepang Day 1: Marquez il più veloce, Di Giannantonio è secondo

Si è da poco conclusa la prima giornata di test IRTA della MotoGP al Sepang International Circuit. In pista sono scesi tutti i piloti ufficiali tranne gli infortunati Fermin Aldeguer e Jorge Martin.

Dopo primi giri trascorsi per riadattarsi ai prototipi della Top Class, i piloti hanno iniziato a spingere e alla fine del Day 1 il più veloce è stato Marc Marquez.

Il #93 della Ducati che non saliva in sella ad una MotoGP da ottobre 2025, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi, ha fatto registrare il migliore tempo con il crono di 1:57.018. Un grande ritorno per il pilota spagnolo, che è salito in vetta a pochi minuti dalla fine, sopravanzando di soli 0.256s il nostro Fabio Di Giannantonio, su Ducati GP 26 del VR46 Racing team.

Funziona la “cura” Jorge Lorenzo, che da quest’anno è coach di Maverick Vinales. Dopo un inverno passato ad allenarsi con qualsiasi tipo i mezzo, il #12 della KTM chiude terzo a 0.277s da Marquez, andando a precedere la Ducati GP 26 Factory del Gresini Racing di Alex Marquez (+0.469s) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.506), che proprio ieri ha rinnovato per altri due anni con la casa di Noale.

Bene le Honda RC213V ufficiali di Luca Marini e Joan Mir, che chiudono la giornata in sesta e settima posizione. I due piloti della casa dall’ala dorata accusano un gap dalla vetta di 0.551s e 0.675s.

Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo una stagione 2025 sottotono, la chiuso ottavo a 0.702s dal team-mate Marc Marquez. Il pilota piemontese che sa già che il suo futuro non sarà nel Team ufficiale Ducati, ha preceduto la migliore delle Yamaha, la YZR-M1 V4 dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo.

Il pilota francese era caduto rovinosamente nella mattinata e aveva dolore ad un braccio, che però non gli ha precluso di continuare e finire la giornata.

In Top Ten anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati del VR46 Racing Team, con l’italo-brasiliano che è staccato dalla vetta di 1.050s.

Johann Zarco con la Honda del Team LCR è 11esimo e precede il nostro Enea Bastianini, che in sella alla KTM RC16 del Team Tech3 è a 1.143s dalla vetta.

Deludono le KTM ufficiali, Brad Binder è 13esimo, mentre Pedro Acosta addirittura 15esimo a 1.295s e dietro anche alla Yamaha V4 del Pramac Racing dell’australiano Jack Miller.

Seguono Alex Rins su Yamaha Factory, e le due Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura e Raul Fernandez. Miglior rookie di giornata Diogo Moreira che in sella alla Honda del Team LCR ha chiuso 19esimo a 1.664 da Marquez.

Alle sue spalle l’altro rookie, Toprak Razgatlioglu (+1.869s), con il tre volte iridato della Superbike che precede il tester Aprilia Lorenzo Savadori e quelli Yamaha, Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez.

Test MotoGP Sepang Day 1 – I tempi finali

Test MotoGP Sepang Day 1 - I tempi finali

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:56.337 (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1:58.873 (2023)

4.7/5 - (43 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00004motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00036motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00008motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00014motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00034motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00001motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00010motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00012motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00028motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00013motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00029motogp-presentazione-livree-honda-hrc-2026-00016

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news