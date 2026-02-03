MotoGP | Test Sepang Day 1: Marquez il più veloce, Di Giannantonio è secondo

Si è da poco conclusa la prima giornata di test IRTA della MotoGP al Sepang International Circuit. In pista sono scesi tutti i piloti ufficiali tranne gli infortunati Fermin Aldeguer e Jorge Martin.

Dopo primi giri trascorsi per riadattarsi ai prototipi della Top Class, i piloti hanno iniziato a spingere e alla fine del Day 1 il più veloce è stato Marc Marquez.

Il #93 della Ducati che non saliva in sella ad una MotoGP da ottobre 2025, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi, ha fatto registrare il migliore tempo con il crono di 1:57.018. Un grande ritorno per il pilota spagnolo, che è salito in vetta a pochi minuti dalla fine, sopravanzando di soli 0.256s il nostro Fabio Di Giannantonio, su Ducati GP 26 del VR46 Racing team.

Funziona la “cura” Jorge Lorenzo, che da quest’anno è coach di Maverick Vinales. Dopo un inverno passato ad allenarsi con qualsiasi tipo i mezzo, il #12 della KTM chiude terzo a 0.277s da Marquez, andando a precedere la Ducati GP 26 Factory del Gresini Racing di Alex Marquez (+0.469s) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.506), che proprio ieri ha rinnovato per altri due anni con la casa di Noale.

Bene le Honda RC213V ufficiali di Luca Marini e Joan Mir, che chiudono la giornata in sesta e settima posizione. I due piloti della casa dall’ala dorata accusano un gap dalla vetta di 0.551s e 0.675s.

Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo una stagione 2025 sottotono, la chiuso ottavo a 0.702s dal team-mate Marc Marquez. Il pilota piemontese che sa già che il suo futuro non sarà nel Team ufficiale Ducati, ha preceduto la migliore delle Yamaha, la YZR-M1 V4 dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo.

Il pilota francese era caduto rovinosamente nella mattinata e aveva dolore ad un braccio, che però non gli ha precluso di continuare e finire la giornata.

In Top Ten anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati del VR46 Racing Team, con l’italo-brasiliano che è staccato dalla vetta di 1.050s.

Johann Zarco con la Honda del Team LCR è 11esimo e precede il nostro Enea Bastianini, che in sella alla KTM RC16 del Team Tech3 è a 1.143s dalla vetta.

Deludono le KTM ufficiali, Brad Binder è 13esimo, mentre Pedro Acosta addirittura 15esimo a 1.295s e dietro anche alla Yamaha V4 del Pramac Racing dell’australiano Jack Miller.

Seguono Alex Rins su Yamaha Factory, e le due Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura e Raul Fernandez. Miglior rookie di giornata Diogo Moreira che in sella alla Honda del Team LCR ha chiuso 19esimo a 1.664 da Marquez.

Alle sue spalle l’altro rookie, Toprak Razgatlioglu (+1.869s), con il tre volte iridato della Superbike che precede il tester Aprilia Lorenzo Savadori e quelli Yamaha, Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez.

Test MotoGP Sepang Day 1 – I tempi finali

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1:58.873 (2023)

