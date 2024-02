MotoGP | Test Qatar, Raul Fernandez: “Devo vedere come mi sento sulla moto”

Test Qatar MotoGP 2024 – In vista dei test pre-stagionali sul circuito di Qatar, Raul Fernandez del team Trackhouse Aprilia affronta un momento cruciale nella sua preparazione.

Concentrandosi sulla sua recente battaglia contro un infortunio, Fernandez esprime la sua gratitudine nei confronti di chi lo ha sostenuto durante il difficile percorso di recupero. Il lavoro del team medico è stato fondamentale nel facilitare la sua partecipazione ai test. Fernandez, conscio dei tempi di recupero, si propone di concentrarsi sulla qualità dei giri, raccogliendo preziose informazioni e sperimentando diverse soluzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati in vista della nuova stagione.

Dichiarazioni Raul Fernandez Test Qatar

“Prima di tutto devo vedere come mi sento sulla moto. Normalmente il tempo di recupero per questo tipo di infortunio è più lungo di due settimane. Vorrei ringraziare Jaime, Nacho e tutto il Quiron Group perché hanno lavorato davvero, davvero, duramente per cercare di darmi tutto per essere qui. Devo vedere come sta la mia gamba e se riesco a fare qualche giro. Se questo è possibile, è importante fare giri di qualità, raccogliere informazioni, provare cose diverse, che è il nostro obiettivo principale per questo test”.

