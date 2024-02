MotoGP | Test Qatar Day 2, Quartararo: “Poco grip e troppo degrado”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è consapevole di non avere una moto al momento competitiva, ma cerca comunque cerca di vedere positivo.

Nella due giorni di test svolti in Qatar sono stati evidenziati problemi di grip e degrado. Il nuovo motore va forte, ma al momento i migliori sono troppo lontani.

Oggi “El Diablo” ha percorso 57 giri scendendo sotto la soglia dell’1’52 con il miglior tempo di 1’51.965, fatto segnare al 43esimo passaggio. Per lui 14° tempo con un gap di 1.013 secondi dalla vetta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Non abbiamo fatto molti progressi, ma oggi le condizioni della pista erano migliori. Stavo guidando dietro un rivale e anche da quello ho ottenuto ottime informazioni. Abbiamo un margine di miglioramento, ma dobbiamo trovare più grip e diminuire il degrado delle gomme. Stiamo migliorando, ma anche gli altri sono migliorati. Vedremo al primo GP, ma speriamo di essere in una posizione migliore rispetto all’anno scorso. Penso che avremo bisogno di più tempo e di più test per vedere il pieno potenziale della nostra moto, ma credo molto in questo progetto. Sento che la Yamaha sta facendo del suo meglio. Non penso troppo al futuro, mi sto concentrando sul miglioramento della nostra moto.”