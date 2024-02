MotoGP | Test Qatar Day 2, Mir: “Oggi mi sono svegliato molto stanco”

MotoGP Test Qatar Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la seconda giornata di prove in Qatar con il 19esimo tempo.

Giornata difficile per il pilota spagnolo, alle prese con una condizione fisica non al 100%. A peggiorare una giornata partita male, una scivolata nella parte finale del turno gli ha impedito di fare ulteriore prove.

Dichiarazioni Joan Mir Test Qatar Day 2 Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi mi sono svegliato molto stanco e in generale non mi sentivo bene. Dopo la prima uscita mi sentivo davvero male e mi sono dovuto fermare per cercare di recuperare un po’ di forze. Ho potuto riposarmi e tornare in pista ma le mie condizioni non erano al 100% quindi abbiamo potuto fare solo poche cose. Poi all’ultima uscita ho avuto un incidente in un tratto veloce che non ci ha permesso di effettuare le partenze delle prove, quindi è stata una giornata piuttosto complicata. Sarebbe stato bello vivere al meglio quest’ultima giornata, ma siamo riusciti a fare buoni progressi nel corso di questi test. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alla gara e cerchiamo di trarne il massimo risultato”.

