MotoGP | Test Qatar Day 2, Bagnaia: “Pronti ad affrontare il primo GP”

Test Qatar MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha dominato le ultime due giornate di test precampionato sul Lusail International Circuit, in Qatar.

Il #1 della Ducati, che già ieri era stato il più veloce, si è confermato stabilendo il nuovo record della pista qatariota, abbattendo il “muro” del minuto e ’51, arrivando a far segnare il tempo record di 1:50.952.

La nuova Desmosedici GP 24 è “nata” bene e sin dal primo test di Valencia ha mostrato la sua competitività, confermato poi sia a Sepang che in Qatar.

Il rider piemontese è pronto a difendere per il secondo anno consecutivo il #1 che ha sulla carena della sua Ducati.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Ovviamente sono molto contento del tempo che sono riuscito a fare oggi. Sapevo che saremo andati vicini all’1:51 basso, ma non pensavo di riuscire a scendere addirittura sotto quel muro. In ogni caso, come era stato in Malesia, questo è solo un test e le condizioni oggi erano ottime per riuscire a fare quel tempo. Il grip era incredibile e siamo riusciti a sfruttarlo al meglio. Anche oggi quindi è stata una giornata positiva e penso che il pacchetto sia stato definito sotto tutti i punti di vista. La GP24 è andata subito bene già nel test di Valencia. A Sepang abbiamo fatto un ottimo lavoro e qui lo abbiamo completato. Direi che siamo pronti per affrontare il primo GP della stagione fra poche settimane

