SBK | Test Phillip Island, Bassani: “Voglio solo vedere come funziona la Kawasaki in Australia”

SBK Test Phillip Island 2024 – Axel Bassani è pronto per l’ultima giornata di test in programma il 20 febbraio a Phillip Island.

Dopo le ultime giornate di test a Jerez e Portimao, il pilota italiano è scendere in pista prima dell’inizio della stagione. Sarà la prima volte per il veneto in sella alla Kawasaki sul circuito australiano e il nuovo asfalto aggiunge un’incognita in più.

Dichiarazioni Axel Bassani Test Phillip Island

“Finalmente presto inizieremo la vera stagione e siamo arrivati ​​in Australia per correre sul nuovo asfalto a Phillip Island. Vedremo come funziona. Voglio solo vedere come funziona la Kawasaki Ninja ZX-10RR qui, perché la mia ultima volta è stata su una moto diversa, quindi ora devo vedere quanto è diversa. Per il momento sono tranquillo e voglio solo vedere cosa succede in questo test, piuttosto che aspettarmi di trovare una cosa o l’altra. L’unico giorno di test adesso sarà più duro. Prima erano due giorni: due ore al mattino e due al pomeriggio. Adesso sono otto ore tutto il giorno, quattro ore al mattino e quattro al pomeriggio. Quindi devi fare tutto il lavoro in un giorno. Non è facile ma è uguale per tutti”.