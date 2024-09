MotoGP | Test Misano, Mir: “Dobbiamo continuare a lavorare per trovarne altro per il futuro”

MotoGP Test Misano Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la giornata di test di Misano con il 22esimo tempo.

Joan Mir ha completato i suoi primi giri del Misano World Circuit Marco Simoncelli dopo essere stato colpito da malore mercoledì sera. Completando 26 giri prima della pausa di mezzogiorno, Mir è stato in grado di eseguire la maggior parte del suo piano di test. Un totale di 57 giri ha prodotto un miglior tempo sul giro di 1’32.587 per posizionare il #36 al 22° posto nella classifica generale.

Dichiarazioni Joan Mir Test Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi mi sento meglio, ma sono ancora lontano dal 100%. Abbastanza buono per testare, il che è come una vittoria dopo gli ultimi giorni. È stata una giornata intensa, ho provato alcune cose, tra cui l’aerodinamica e qualche altro pezzo. Abbiamo trovato delle buone informazioni, ma dobbiamo continuare a lavorare per trovarne altre per il futuro. Ora è il momento di riposare, riprenderci e lasciare che gli ingegneri lavorino”.

