MotoGP | Test Misano, Acosta: “Abbiamo testato molto per la prossima stagione”

MotoGP Test Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso i test IRTA sul circuito di Misano con il quarto tempo.

Dopo una gara impegnativa a San Marino, il rookie Pedro Acosta ha dedicato il lunedì ai test intensivi nel Test di Misano. Nonostante una partenza ritardata a causa della pista umida dalle piogge notturne, Acosta è stato produttivo, completando 77 giri totali durante il giorno. Testando come futuro pilota della Red Bull KTM Factory, ha valutato un nuovo motore, un prototipo di seduta e alcune parti aerodinamiche.

Acosta ha iniziato i suoi giri poco prima delle 11:00 e ha mostrato grande attività nella sessione mattutina, completando 13 giri tra le 11:00 e le 12:00. Al termine della prima sessione alle 13:00, aveva completato 29 giri, con un miglior tempo di 1’31.165, posizionandosi secondo solo a Jorge Martin. Nella sessione pomeridiana, ha continuato con un ritmo sostenuto, aggiungendo altri 48 giri, e registrando il giro più veloce in 1’31.052. Questo lo ha collocato al quarto posto nella classifica dei test.

La giornata si è rivelata molto produttiva, fornendo ad Acosta preziose esperienze e fiducia per il resto della stagione, oltre a dati cruciali per gli ingegneri del team per affinare le impostazioni per l’anno prossimo.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Misano MotoGP 2024

“Sono molto soddisfatto del nostro test, abbiamo provato molte cose che ci aiuteranno per i prossimi round di questa stagione, quindi vediamo se riusciremo a ottenere presto degli aggiornamenti. È vero che abbiamo testato molto per la prossima stagione, ma avevo anche bisogno di migliorare alcune aree, tra cui le combinazioni elettroniche, che mi aiuteranno per il resto della stagione. Oggi avevo tre moto nel box, quindi c’era molto da fare, ed era la prima volta che vedevo questo! Abbiamo anche provato una nuova gomma anteriore per la prima volta, è difficile dare un’opinione, abbiamo bisogno di fare un po’ più di giri con quella.”

