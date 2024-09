MotoGP | Test Misano, Bastianini: “Sistema radio? Io tornerei alle vecchie 500 2 tempi”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini dopo il podio del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è tornato oggi in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per una giornata di test.

La “Bestia” ha ottenuto il terzo tempo, provando una nuova aerodinamica e setting diversi, che a differenza della gara gli hanno permesso di utilizzare la gomma media.

Parlando del sistema di comunicazione radio, ha dapprima detto che va provato ma poi ha esclamato “Sarebbe meglio tornare alle vecchie 500cc”. Ecco cosa ha detto il #23, che non si è detto sorpreso che la Ducati gli faccia provare nuove soluzioni nonostante a fine anno lasci la “Rossa” per andare in KTM.

Dichiarazioni Enea Bastianini Test Misano Ducati MotoGP 2024

“Abbiamo provato una nuova aerodinamica che era un po’ diversa. Sembrava un pochettino meglio, però sicuramente lo capiremo meglio nel weekend di gara. Bisogna guardare i dati, perché comunque si parla sempre di differenze minime, sicuramente non è peggio dell’attuale. Non mi sorprende il fatto che la Ducati mi faccia provare nuovo materiale. E’ nell’interesse di tutti essere davanti e almeno fino ad ora è stato così. Penso che abbiano fatto la scelta giusta a farmi provare e continuare a seguirmi.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Gomma Media Test Misano Ducati MotoGP 2024

“Oggi ho usato la gomma media e mi sono trovato bene, mentre nel weekend di gara non sono riuscito ad utilizzarla. Anche il ritmo era buono, quindi peccato.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Nuova Gomma Anteriore Michelin Test Misano Ducati MotoGP 2024

“All’inizio non mi è piaciuta, sembrava si chiudesse, ma poi il feeling è migliorato. Non l’abbiamo provato però la mattina o la sera, (è stata provata da tutti i piloti titolari dalle ore 14:00 alle 14:30, ndr) quindi è difficile dare un giudizio definitivo.”

Foto: Valter Magatti

