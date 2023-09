MotoGP | Test Misano, Vinales: “Abbiamo trovato qualche soluzione interessante”

Test Misano MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la giornata di test di Misano con il secondo tempo.

Il pilota spagnolo, nel corso della giornata, si è concentrato soprattutto su alcuni punti deboli della stagione in corso, come la partenza e la frenata.

Dichiarazioni Maverick Vinales Test Misano MotoGP 2023

“Il test è andato bene. Avevamo l’obiettivo di migliorare in frenata e abbiamo trovato qualche soluzione interessante, continuando allo stesso tempo il lavoro sulla partenza e sul comportamento della moto in condizioni di alta aderenza. Personalmente mi sento bene in sella, so che possiamo fare un passo avanti ulteriore ma già ora mi diverto a guidare questa Aprilia”.

