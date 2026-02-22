MotoGP | Test Buriram Day 2, Morbidelli: “Abbiamo lavorato benissimo”

Pre-season conclusa a Buriram per il team Pertamina Enduro VR46 con buone sensazioni in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà tra pochi giorni proprio sul tracciato thailandese. Giornata incoraggiante per Franco Morbidelli, protagonista di un Day 2 in linea con i progressi mostrati fin dall’avvio dei test. Il pilota italo-brasiliano ha dato continuità al lavoro svolto nella prima giornata, consolidando il feeling con la moto e confermando segnali di crescita sia sul passo che nel time attack. Ha concluso in settima posizione nella combinata dei tempi.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Buriram Day 2 MotoGP 2026

“È stata una pre-season molto positiva: abbiamo lavorato benissimo durante questi cinque giorni di test, abbiamo chiarito molte cose. In questo test a Buriram, abbiamo capito alcune cose in più della nuova moto, che è più fluida, più rapida, più veloce sul rettilineo, ti dà maggiore comfort. Su questa pista, sono stato quattro decimi più veloce rispetto all’anno scorso, questo è positivo. Per l’inizio della stagione, possiamo essere competitivi. Abbiamo una buona velocità, anche se gli avversari sono stati molto rapidi. Ma noi siamo lì”

Foto: Valter Magatti

